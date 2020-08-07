В минздраве рассказали, кто и как заболел коронавирусом 7 августа 2020 года в Самарской области

Многие ограничения в Самаре уже сняты, но число заболевших растет

В Самарской области поделились статистикой оперативного штаба и рассказали, где и как заболели коронавирусом новые 42 пациента. Половина новичков в Самаре - 18 человек, еще 11 - в Тольятти. К сожалению, в автограде снижение заболеваемости не наблюдается.

Еще три человека заболели в Сызрани, по двое в Жигулевске и в Безенчукском районе. По одному зараженному в Кинеле, Волжском, Исаклинском, Нефтегорском, Приволжском и Ставропольском районах.

По-прежнему большинство больных - это те, у кого уже были ОРВИ и пневмония, просто тест показал, что у них не все так благополучно, как казалось.

Восемь человек нашли при профилактическом осмотре, у них до этого никаких симптомов болезни не было. Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 7131 случай заражения с начала пандемии, число ежедневных больных падает. 104 человека умерли. Одна жертва зафиксирована за последние сутки, женщине было 74 года, и она страдала болезнями сердца.