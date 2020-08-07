На пост замначальника ГУ МВД по Самарской области назначили выходца из Липецка

Александр Винников 7 августа представил своего нового заместителя Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области новый заместитель начальника ГУ МВД по региону. Указом президента РФ на эту должность назначен полковник внутренней службы Юрий Сафронов. В пятницу, 7 августа, начальник облГлавка Александр Винников представил его личному составу в режиме видеоконференции.

Юрию Сафронову в этом году исполнится 52 года. Родился он в Липецке. Службу в ОВД начал в 1992 году с должности инспектора охраны подотдела милицейской службы объединения «Охрана» при УВД Липецкой области. С сентября 2011 года по август 2020 года трудился на посту заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, Юрий Сафронов награжден несколькими государственными и ведомственными наградами и памятными медалями. Женат, воспитывает двух дочерей.