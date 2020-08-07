В Самаре на видео сняли поджигателей машины

В Красноглинском районе подожгли машину

В Самаре в Красноглинском районе на видео попали поджигатели машины. На кадрах с камеры наблюдения видно, что человек подходит с канистрой к машине, обливает ее переднее колесо и, отойдя немного, бросает спичку. С нескольких попыток ему удалось попасть. Машина вспыхнула, раздался хлопок и взрыв.

ЧП случилось в ночь на 7 августа. Видео очевидцы опубликовали в социальных соцсетях и передали владельцу машины. ЗА порчу чужого имущества хулигану грозит серьезное наказание. Возможно, это была месть или вымещение злости, но момент преступник явно выбрал не самый лучший.

В ситуации разберутся правоохранительные органы.