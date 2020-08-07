В Самаре вырос спрос на свадебные платья

В Самаре вырос спрос на платья

В Самаре в июле на треть вырос спрос на свадебные платья. Такими наблюдениями поделились аналитики «Авито». В целом по России спрос на наряды для невест вырос на 36%. Больше всего тех, кто хочет замуж, в Москве и Санкт-Петербурге.

В Самаре же спрос на платья вырос на 29% по сравнению с июнем. Средняя цена наряда 9270 рублей - это на 12% дороже, чем в прошлом году в это же время.

А вот самый большой рост спроса в Краснодаре и Саратове, здесь произошел настоящий свадебный бум.

Также аналитики оценили размеры невест. В Самаре чаще всего ищут платья размера S, а вот в Тольятти невесты несколько более упитаны, они выбирают размер М.