Стало известно, где в Самаре будут проблемы с горячей водой в выходные

Горячая вода может стать холодной

Стало известно, где именно будут перебои с горячей водой в Самаре в эти выходные, 8 и 9 августа. Вернее, горячая вода в домах будет, но она может быть еле теплой. Все это случится из-за регулировки режимов на 1-й тепломагистрали в городе.

Проблемы с горячей водой могут быть у жителей домов по улицам Алма-Атинской, Черемшанской, Коломенского переулка, пр. Карла Маркса, пр. Кирова, ул. Стара-Загора, об этом рассказали в городской администрации. Вода может быть не достаточно горячей с 12.00 7 августа до 15.00 9 августа.

Власти просят жителей отнестись к работам с пониманием, ведь это нужно для подготовки к отопительному сезону и безаварийной зиме.