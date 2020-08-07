Самарчанка не доехала с моря домой из-за буйного нрава

Самарчанка плохо вела себя в поезде

Жительница Самары попала в неприятную историю в Краснодарском крае. Она ехала в поезде, следующем из Новороссийска в Москву. В какой-то момент она начала ругаться матом. Никакие увещевания на гражданку не действовали и вскоре она настроила против себя весь вагон. Женщине делали замечания, но ничего не помогало.

Тогда пассажиры сообщили начальнику поезда о плохо ведущей себя самарчанке, а тот вызвал полицию. В итоге женщину высадили с поезда на станции Тихорецкая и проводили в линейный отдел полиции. Полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Теперь женщине придется заплатить 1000 рублей. А еще - как-то добраться домой.