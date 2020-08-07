В Самаре станет в два раза больше парковок на улице Победы

В Самаре ремонтируют улицу Победы

В Самаре на улице Победы парковок станет в два раза больше. Это одно из важных мероприятий ремонтных работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 4 тысячи квадратных метров парковки добавятся к уже существующим трем тысячам.

- Везде, где была техническая возможность, проектом комплексного ремонта предусмотрели дополнительные места, чтобы населению нашего города было удобно оставлять транспортные средства в предназначенных для этого местах, - рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов.

Сейчас в рамках ремонта уже выполнены самые сложные подготовительные работы. Полностью их подрядчик должен завершить до ноября. Улица Победы значительно обновится. Ремонту подлежит участок от Гагарина до пр. Кирова. Здесь установят 39 светофоров и 661 дорожный знак. Лучше станут три километра магистрали. Также обновляются тротуары - восстановить должны 44 кв.м. пешеходной зоны. А еще подрядчик три года будет содержать отремонтированный участок.