В Самаре на ул. Шмидта горели сараи

В Самаре тушили пожар

В Самаре на улице Шмидта горели сараи. Они вспыхнули в 19.49, вечером 7 августа 2020 года. Загорелось нежилое строение площадью 4 квадратных метра.

На месте трудились 13 человек и три пожарные машины. На то, чтобы избавиться от огня, понадобилось немного времени. Уже в 19.58 пламя локализовали, а уже через пару минут все потушили окончательно, сообщили в самарском управлении МЧС.

Жители соседних домов переживали, что пламя может перекинуться на их здания из-за ветра, но дождик помогал пожарным скорее избавиться от огня и все закончилось хорошо.