Из "Крыльев" в "Тамбов" перешел бывший игрок молодежной сборной

Экс-игрок "Крыльев" сыграет в Тамбове

Экс-футболист "Крыльев Советов" Никита Чичерин перешел в новый клуб. В новом сезоне он будет играть за "Тамбов". Как сообщила пресс-служба клуба, он подписал с командой контракт на два года.

В Крылья Советов игрок перешел в 2018 году из "Енисея" и начал играть в РПЛ. Он провел за самарский клуб два сезона и за 25 игр забил один мяч. Амплуа Чичерина - защитник.

Никита Чичерин в 2013 году сыграл два матча в финальном этапе молодежного ЧЕ. Всего же на его счету 10 официальных матчей за молодежку страны.

Напомним, что "Крылья Советов" в этом сезоне оказались в ФНЛ, заняв 15 место в премьер-лиге. Команда лишилась тренера и большей части игроков. Сейчас клуб возглавляет бывший наставник "Чертаново" Игорь Осинькин. В первом туре "Крылья" сыграли вничью с "Балтикой".