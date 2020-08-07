В Самаре погода в выходные будет по-желтому опасной

Погода будет довольно теплой, но опасной

В Самарской области в выходные погода снова будет по-желтому опасной. Синоптики предупреждают, что до утра 8 августа сохраняется опасность грозы и града. А уже днем 8 августа ветер может усилиться максимально сильно и достичь 15-20 метров в секунду.

В МЧС предупреждают об опасности и просят быть осторожными при сильном ветре. В частности, не рекомендуется покидать здания, не оставлять без присмотра детей, если сильный ветер застал пешехода на улице, ему лучше укрыться в подземном переходе, магазине или подъезде.

В субботу по мнению синоптиков будет переменная облачность, северный ветер и температура 24-26 градусов. В воскресенье - температура опустится до 20-25 градусов, также будет переменная облачность. Кратковременный дождь возможен только в субботу, в воскресенье будет сухо. А вот ветер не утихнет до понедельника.