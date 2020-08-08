В Самарской области рассказали, кто хуже всех готов к зиме

В регионе готовятся к зиме

В Самарской области энергетики оценили, как муниципалитеты готовятся к зиме и на каком этапе подготовка прямо сейчас. На 6 августа самый высокий процент готовности у УК и ТСЖ Сызрани. В Тольятти готовы на 50%, а вот в Самаре и Новокуйбышевске готовность 40%, хуже, чем у всех остальных.

В компании напомнили, что именно УК и ТСЖ отвечают за состояние общего имущества. Так, им предстоит подготовить к отопительному сезону инженерные коммуникации дома, чтобы, как только теплоэнергетики начнут подачу теплоносителя, иметь возможность включить отопление жителям.

Среди задач на подготовку к сезону - гидравлические испытания и промывка системы, герметизация тепловых вводов, восстановление тепловой изоляции на трубах. Таккже в "Т Плюс" напоминают, что важно рассчитаться со всеми долгами.

- По опыту работы, основная часть жалоб клиентов на качество ГВС в жилом фонде касается зоны ответственности эксплуатирующих организаций. Жильцам многоквартирных домов важно понимать, что надежность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения во многом зависит от исправной работы УК и ТСЖ, - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.