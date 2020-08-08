Пожар в Запанском в Самаре 8 августа 2020 года: горят 10 частных домов, произошел взрыв газа

К счастью, обошлось без жертв

Серьезный пожар произошел рано утром в субботу 8 августа в Самаре в поселке Запанском. На улице Железноводской, 23 загорелся жилой дом и надворные постройки на площади в 250 квадрантных метров. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространялся на соседние строения. В одном из домов произошел взрыв газа. пожарные работали в условиях повышенной опасности.

- Горели 10 частных домов и надворных построек на общей площади 1300 кв.м. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, - рассказывают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Спасатели создали на месте 3 боевых участка. В 8-46 на всех них объявили локализацию. В ликвидации пламени участвовали 143 человека, 53 единицы техники. Использовался даже пожарный поезд. Сейчас работы на месте продолжаются.

Уже известна и предварительная причина ЧП. Вполне вероятно, что загорелось все из-за аварийного режима работы электропроводки в доме № 23 по ул. Железноводская.

В прокуратуре области отмечают - здание школы №132 готово для размещения потерпевших. Решается вопрос о выделении горожанам, лишившимся крова, жилья в маневренном фонде.

- Сотрудниками полиции обеспечивается беспрепятственный подъезд специального автотранспорта, охрана общественного порядка и имущества граждан на месте пожара в частном секторе, - добавили в ГУ МВД РФ по региону.

По факту случившегося также проводится проверка.