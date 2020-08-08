В Самарской области коронавирусом заболели еще 43 человека

Заболевших коронавирусом стало больше Фото: соцсети

Появились данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на субботу, 8 августа. За последние сутки заразились еще 43 человека. Это на одного больше, чем накануне. Теперь общее число больных COVID-19 в Самарской области составляет 7174 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

В регионе также увеличилось число выздоровевших. За минувшие сутки закончили лечение 68 человек, всего побороли инфекцию 5449 инфицированных. К сожалению, снова не обошлось без жертв. Скончался еще один пациент. Число умерших от коронавируса в Самарской области увеличилось до 105 человек.

Что касается страны в целом, то по информации на 8 августа 2020 года в России зарегистрирован 5212 новых случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших больше — 6615 пациентов. За последние сутки скончались 129 больных.