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В Самаре за рекордные сроки построят современную школу на 600 мест

Строительство уникального объекта сегодня проконтролировал лично губернатор Дмитрий Азаров
Геннадий ВетровГеннадийВетров
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Школу строят очень быстро

Школу строят очень быстро

Накануне Дня строителя, который будут праздновать 9 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание на 5-й Просеке - на площадке строящейся школы. Возводят ее по нацпроекту "Образование" и рекордными темпами. Менее чем за три месяца подрядчик полностью отстроил каркас трехэтажного здания и приступил к монтажу инженерных коммуникаций и внутренним отделочным работам. На днях начнется благоустройство территории и обустройство спортивных площадок.

- Объект крайне важен для Самарской области, для Самары, для жителей, которые, уверен, сейчас сюда приходят и спрашивают: как у вас дела? – сказал во время общения со строителями глава региона. — Сроки очень сжатые. Вы рекорд, мне кажется, сейчас поставите, во всяком случае, за последние 20-30 лет.

Проект такой школы - на 600 мест - весьма непростой с точки зрения инженерных решений. Как объяснил, гендиректор строительной компании «Сервис-Д» Анатолий Давидюк, здание разделится на два блока - учебный и спортивно-вспомогательный. Их объединит переход. В блоке «А» разместятся ученики начальных классов, а также средних и старших. У каждых будет свой вход. В блоке «Б» предусмотрена столовая на 330 мест, пищевые цеха - овощной, мясо-рыбный и «холодный», а также два спортивных зала - большой и поменьше. Тут же будет тренажерное отделение, раздевалки и душевые.

Скорость постройки, чуть ли не рекордная, объяснима. Школу нужно сдать до конца года, она крайне необходима местным жителям, которые постоянно говорили об этом Дмитрию Азарову.

Строители работают круглые сутки - в три смены. Очень трепетно они относятся к качеству материалов и их соединений. Нареканий в этом моменте никаких нет.

Добавим, что сначала жители соседних домов боялись - неужели новая высотка? Но после полученных объяснений они стали относиться к строительству с пониманием. Никаких жалоб на работу до позднего часа у губернатора сейчас нет.