На Ново-Садовой рядом с "Ренессансом" пожилой водитель "двенадцатой" протаранил столб и погиб

Последствия аварии оказались жуткими Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жуткое ДТП сегодня утром, в субботу 8 августа, произошло недалеко от гостиницы "Ренессанс". Там 70-летний мужчина на "двенадцатой" врезался в столб. От легковушки практически ничего не осталось.

- Водитель, у которого стаж вождения с 1999 года, ехал по Ново-Садовой со стороны Советской Армии. В районе дома № 174 по 2-й Просеке он не справился с управлением и врезался в световую опору, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

К сожалению, последствия оказались трагичными. Автолюбитель от полученных травм скончался в больнице. Сейчас по факту аварии полицейские проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.