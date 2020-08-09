Пьяному водителю грозит лишение прав. Фото: Ночной патруль

В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на парковке супермаркета на Барбошиной поляне. Все произошло поздним вечером 8 августа. Неравнодушные горожане сообщили активистам «Ночного патруля», что к супермаркету подъехал автомобиль Datsun с эмблемой одной из служб такси. Очевидцы говорили, что водитель приехал со стороны пляжа на 9-й просеке и еле держался на ногах.

Активисты «Ночного патруля» практически сразу же вызвали правоохранителей и прибыли на место, но к тому времени горе-водитель уже успел устроить на парковке ДТП – сдавая задом, не рассчитал расстояние и габариты и врезался в стоящий здесь черный «Мерседес».

Правоохранители задержали подвыпившего водителя такси и оформили нарушение. Мужчина оказался сильно пьян – алкотестер показал 0,790 промилле при допустимом значении в 0,160.