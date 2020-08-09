Стали известны подробности серьезной аварии около Пивзавода в Самаре

А аварии пострадали автомобиль, его водитель и пассажир. Фото: скрин видео

Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла днем 9 августа напротив Пивзавода в Самаре. На Волжском шоссе столкнулись автомобили «Мерседес» и «Рено». Как рассказали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, виновником аварии стал водитель немецкой иномарки.

- Водитель «Мерседеса» попытался развернуться из крайнего правого ряда налево, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Рено», - сообщили в ГУ МВД.

В результате «Рено» получил» серьезные повреждения. На место пришлось вызывать спасателей и скорую помощь. Водителю и пассажиру «Рено» потребовалась помощь медиков, их увезли в больницу.