В Зубчаниновке водитель протаранил столб и попал в больницу

Машина сильно пострадала

В Самаре в Зубчаниновке на улице Магистральной произошло ДТП. Мужчина 52-х лет слишком сильно разогнался на своем «Чери» и не владел уже дорожной ситуацией. В какой-то момент он не справился с управлением и в районе дома № 78А по Магистральной вылетел с дороги и врезался в столб - световую опору.

Как объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области, мужчину пришлось госпитализировать: бригада скорой помощи доставила его в больницу с телесными повреждениями.

Но пока что полиция разбирается в причинах и последствиях ДТП, ведь, если водитель нарушил правила. за порчу столба ему тоже предстоит ответить. Ну и страховая также должна принять решение, кто будет платить за восстановление машины - а она выглядит не очень хорошо.