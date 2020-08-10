В Тольятти вандалы подожгли пункт раздельного сбора отходов

Это все что осталось от пункта приема вторсырья

Печальное происшествие случилось 9 августа в Тольятти. Неизвестные подожгли пункт для раздельного сбора отходов, расположенный возле ТЦ «Русь».

Площадку здесь возвели силами общественной организации «Нам Дорог гороД», а обслуживала контейнеры компания «ЭкоВоз» в рамках социального партнерства.

- В этот контейнер люди сдавали на вторичную переработку пластик, стекло и бумагу. Все это тольяттинцы предварительно сортировали у себя дома, а затем относили или отвозили на данную площадку. Многие люди хотят и готовы жить более экологично, и данный пункт был очень востребован в Автозаводском районе. Я считаю, что очень важно выяснить причину возгорания, хотя она налицо, - прокомментировала директор по социальным вопросам ГК «ЭкоВоз» Алена Душкова. - Прошу правоохранительные органы не оставаться безучастными к таким инцидентам. Нельзя, чтобы в нашем городе процветал вандализм: безнаказанно выкапывали деревья и цветы в парках, срезали лавочки, поджигали урны, разрисовывали объекты культуры.

Таким контейнер был до поджога

Найти вандалов намерены и активисты общественного движения «Нам Дорог гороД».

- Мы будем обращаться в полицию, необходимо просмотреть видеокамеры. Печально все начинать с нуля! По щелчку поставить новый пункт мы не сможем, надо искать спонсоров – а это тяжелый труд. Обязательно сообщим в группе ВКонтакте о возобновлении работы контейнера, - поделился представитель общественного движения Константин Логинов.