В Самарской области готовятся к началу сезона театры и концертные залы

В Самаре уже в сентябре может начаться театральный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением Covid19 в Самарской области, областной министр культуры предложил разрешить открыть кассы театров и концертных залов с 12 августа. Таким образом, уже с 1 сентября в Самарской области может начаться театральный сезон. Однако, зрителям придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а зрительные залы можно будет заполнять не более чем на 50%.

Предложение поддержал оперативный штаб. Кстати, репетиции уже идут, а в театрах уже запланированы первые спектакли.

Губернатор Самарской области напомнил о важности обеспечения безопасность зрителей. Чтобы правильно организовать процесс, в августе пройдут прогонные спектакли, вовремя которых будут отработаны все тонкости прохода и рассадки зрителей.