В социальных сетях обсуждают «колибри», замеченную в Самаре

Бабочку-бражника очень часто путают с колибри

Насекомое с элегантными крыльями и длинным хоботком вызвало настоящий переполох в социальных сетях. Заметив на благоухающих цветах столь необычное создание, самарцы решили, что это колибри. Однако эксперты объяснили, что это совсем не экзотическая птичка, а насекомое - бабочка бражник.

- Путаница не случайна, есть внешние сходства и похожие повадки, - рассказали эксперты. - Семейство бражников насчитывает более 1000 различных видов. Одни более активны в сумерках, другие днем. В наших широтах чаще всего встречается подмаренниковый бражник. А вообще эти бабочки распространены по всему свету. Они достаточно крупные с мускулистым плотным туловищем, узкими крыльями и длинным хоботком. Благодаря хоботку они могут лакомиться нектаром. Скорость, которую они могут развивать - 50 км/час.