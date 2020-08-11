В Рождествено при тушении пожара в двух домах нашли тело пожилого мужчины

Пожарные два часа боролись с пламенем, которое охватило площадь в 200 кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 10 августа в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. На улице Крестьянской в селе Рождествено загорелись два частных дома - № 36 и 38. К сожалению, не обошлось без жертв.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 3:31. Горели два дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погиб 66-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали несколько пожарных расчетов. Локализовать возгорание они смогли в 4:46, а полностью потушили пламя спустя час — в 5:55. Предварительной причиной пожара в оперативном ведомстве называют поджог. Сейчас специалисты выясняют все детали произошедшего.