В Самарской области «Датсун» вылетел с трассы в кювет и опрокинулся

Водитель не удержал машину на дороге и оказался в кювете Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 10 августа, в Пестравском районе Самарской области произошло ДТП с «перевертышем». Примерно в 6:30 на 103 км 250 м трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» улетел в кювет автомобиль Datsun on-DO.

- За рулем легковушки находился 34-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Пугачева в направлении Самары, съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате пострадал водитель «Датсуна». Медики оказали ему необходимую помощь. Госпитализация мужчине не понадобилась. Сейчас полицейские выясняют все детали случившегося.