Военные потеряли? В Самаре обсуждают нечто, рухнувшее с погрузчика

Нечто странное упало посреди Самары

Жители Самары нашли себе новое развлечение: если вчера в социальных сетях обсуждали колибри, оказавшуюся бабочкой, сегодня нашелся предмет для разговоров еще интереснее. В одном из пабликов в инстаграме выложили фотографии странного аппарата, который перевозили на погрузчике. Но по дороге он не удержался на платформе и упал.

На фото видно, что вокруг суетятся люди, которые пытаются его поднять. Опубликовавшие фото авторы паблика устроили викторину с единственным вопросом: что это? Поступили предположения, что это может быть станок ЧПУ, генератор.

- Что-то с круглыми соединителями, возможно, что-то военное - и цвет такой, заметьте. Там такие соединители часто используют. Видно, что грохнулось сильно - может быть, плохо закрепили при перевозке. Теперь, конечно, доставкой останутся недовольны, - отметил житель Самары Евгений.

ЧП случилось на ул. Промышленности и, конечно же, несколько остановило движение и так не по самой широкой дороге. Но сейчас пробки уже нет.