В Самаре в августе дороги стали опасными для детей

В Самарской области гибнут дети на дороге

В Самаре подвели печальные итоги первых 10 дней август. За это время на дорогах произошли 18 ДТП, в которых пострадали 20 детей и двое погибли. При этом семь аварий за декаду произошли в областной столице. Самой громкой стала авария в районе поселка Звезда, где погибла сразу вся семья: родители и двое детей.

Сотрудники ГИБДД просят родителей быть внимательнее к свои детям, следить за их безопасностью и объяснить им правила дорожного движения. Часто дети становятся жертвами ДТП, выступая в качестве пешеходов. Стоит рассказать им о том, что машина на дороге - это средство повышенной опасности и очень важно не пытаться пересечь дорогу быстро. Лучше подождать и сохранить жизнь и здоровье.

Также внимательнее просят быть и автомобилистов. Им следует быть максимально осторожными, когда рядом находится ребенок.