Вылетела на встречку: в ДТП на трассе Самара-Ягодное пострадали трое детей

В аварии пострадало шесть человек, все они госпитализированы. Фото: скрин видео

Стали известны подробности серьезной аварии на трассе Самара-Ягодное. ДТП произошло 11 августа на 6-м километре шоссе. Здесь практически лоб в лоб столкнулись два автомобиля – «Шевроле Кобальт» и «Лада Калина». Как рассказали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, по предварительной версии в аварии виновата женщина-водитель иномарки – по невыясненной пока причине она выехала на встречную полосу. 54-летний водитель отечественной легковушки не успел уйти от столкновения.

- В аварии пострадали шесть человек, - пояснили в ГУ МВД. – Водитель и пассажир «Калины», а также водитель и трое несовершеннолетних пассажиров «Шевроле». Им потребовалась помощь медиков, они госпитализированы, однако, к счастью, все остались живы.

В результате столкновения машины были деформированы настолько сильно, что потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь людей из салонов. В МЧС региона сообщили, что на месте аварии работали трое спасателей и специализированная техника.