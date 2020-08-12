Пригородные кассы в Самаре на ж/д вокзале переехали

В Самаре на ж/д вокзале кассы заработают по-новому

Пригородные кассы в Самаре на железнодорожном вокзале для удобства пассажиров перенесли под землю. Теперь продавать билеты не будут на привокзальной площади. Кассы расположились на цокольном этаже. С 12 августа их нужно искать в пешеходном тоннеле №2.

Этот шаг вызван желанием обеспечить максимальное удобство для пассажиров. Раньше приходилось делать круг для того, чтобы купить билет. Теперь же их будут продавать по пути следования на платформу №7, где останавливаются электрички.

- Мы обеспечиваем максимально короткий путь к пригородным платформам через пешеходный тоннель, - отметили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Также рядом с кассой будет удобная зона для ожидания поезда, информационное табло и зарядная станция для мобильных телефонов.

Это первые изменения именно для пассажиров пригородных поездов. Ранее усовершенствования самарского вокзала касались в первую очередь создания комфортных условий для пассажиров поездов дальнего следования.