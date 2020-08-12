В Самаре побег из-под домашнего ареста не помог наркоторговцу избежать наказания

Злоумышленнику уже вынесли приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Железнодорожный районный суд Самары признал трех местных жителей виновными в изготовлении амфетамина для продажи. Сотрудники УФСБ России задержали их еще летом 2015 года, из незаконного оборота было изъято более 750 граммов наркотического вещества, а также лабораторное оборудование и прекурсоры для производства отравы.

- Двоих обвиняемых - Гончарова и Шаталина - приговорили к 13 годам 6 месяцам и 15 годам колонии строгого режима соответственно. Шишкин нарушил домашний арест, демонтировал браслет слежения и скрылся, - рассказывают в ведомстве.

Злоумышленника объявили в федеральный розыск. 13 января этого года его нашли в Краснодаре. 10 июля Шишкина также признали виновным в незаконном обороте наркотиков и дали 12 лет «строгача».