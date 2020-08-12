Самарцев приглашают принять участие в онлайн-гонке «Спорт во благо»

Наталья приглашает горожан принять участие в акции Фото: соцсети

С 20 по 23 августа пройдет масштабная благотворительная онлайн-гонка «Спорт во благо». Одна из важнейших ее задач - помощь самарским детям с синдромом Дауна.

- Онлайн-формат дает возможность преодолеть свою дистанцию, где угодно, в любое время удобное время в течение четырех дней, - рассказывает капитан команды SUNNY SPORT Наталья Гуркова.

Принять участие в акции может любой, дистанции и дисциплины есть на любой вкус. Дистанцию можно преодолеть бегом, на велосипеде, на роликах или на самокате. Есть даже дисциплина «Диван во благо», где можно просто лежать.

Все участники команды Натальи получат медали и футболки с символикой проекта «Атлет во благо». Подробности можно узнать по телефону 8-927-741-47-20.