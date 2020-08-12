В Самаре в движении вспыхнул грузовик

Происшествие обошлось без пострадавших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в среду, 12 августа, в Самаре произошел пожар. В районе дома № 167а на проспекте Карла Маркса загорелся грузовик МАЗ. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

- Сообщение на пульт дежурного поступило в 12:17. Установлено, что грузовой автомобиль загорелся в движении. Выезжали 5 человек и 1 единица техники, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные потушили пламя за несколько минут. Ликвидация огня была объявлена в 12:25. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за чего начался пожар, предстоит установить специалистам.