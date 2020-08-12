В Самаре зданию драмтеатра хотят вернуть облик 1888 года

В Самаре продолжают обсуждать варианты реконструкции театра драмы имени М. Горького Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили варианты реконструкции академического театра драмы имени М. Горького, в частности, размещение полноценной малой сцены. Тему подняли на Градостроительном совете под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Так, автор проекта — главный архитектор ООО «Волга-трансстрой-проект» Дмитрий Орлов — предложил два варианта. В первом предлагается разместить малую сцену в подкровельном пространстве, но в этом случае уменьшится площадь помещения и могут возникнуть проблемы со звуком, во втором — расположить ее на минусовом этаже со стороны сквера имени Пушкина. В этом случае малая и основная сцена станут взаимозаменяемыми, но понадобится отдельный вход.

- Там, где нужно построить новую сцену, существовала застройка. Речь идет о Пушкинских павильонах, которые сгорели во время Великой Отечественной войны, - отметил Дмитрий Орлов. Эти постройки при реализации второго варианта нужно будет восстановить.

Также участники Градсовета обсудили изменения, которые могут затронуть внешний вид здания. Проект предполагает вернуть театру тот облик, который он имел в 1888 году, и открыть исторические фасады. Для этого нужно будет расчистить слои краски и добавить утраченные элементы. Что касается той части, которая была пристроена к театру в 1967 году, то ее оставят в первозданном виде. На этом обсуждение проекта реконструкции театра не окончено, его продолжат на других заседаниях Градсовета.