В Самаре заасфальтировали развязку у Фрунзенского моста

На дорогу уложили высокопрочное покрытие / Фото: правительство Самарской области

В Самаре дорожники закончили укладку асфальта на правом берегу транспортной развязки по улице Фрунзе одноименного моста. Общая протяженность участка составила 2700 метров.

- Верхний слой развязки выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это покрытие имеет высокую устойчивость к различным воздействиям и более долговечно. В общей сложности дорожная одежда на этом участке имеет шесть слоев, - рассказали в пресс-службе правительства.

В ближайшее время рабочие должны еще закончить на улице Фрунзе устройство тротуаров, нанести дорожную разметку, установить знаки и светофоры. В правительстве отмечают, что на мосту через реку Самару также установят систему мониторинга инженерных конструкций. С помощью нее специалисты будут следить за состоянием мостового перехода.