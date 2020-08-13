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У самарца чуть не забрали машину за 133 нарушения ПДД

Долг мужчины составил 200 тысяч рублей, платить его он не собирался
Дмитрий КривенцовДмитрий КривенцовДмитрийКривенцов
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Машину чуть не увезли на штрафстоянку. Фото: УФССП России по Самарской области..

Машину чуть не увезли на штрафстоянку. Фото: УФССП России по Самарской области..

В Самаре у злостного нарушителя правил дорожного движения чуть не отобрали автомобиль. Горожанин нарушил ПДД 133 раза и накопил 200 тысяч рублей долга по штрафам. При этом платить он не собирался. Тогда судебные приставы приехали за его машиной.

- Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста транспортного средства. Автомобиль оставили ждать приезда эвакуатора для транспортировки его на специализированную стоянку, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Когда нарушитель ПДД понял, что может больше не увидеть свою машину, то сразу оплатил штраф.