«БМВ» вылетел на тротуар после столкновения с «Шевроле» в центре Самары

Спровоцировал аварию 24-летний водитель «Шевроле». Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Серьезное ДТП произошло в Самаре утром в четверг, 13 августа. На пересечении улиц Полевой и Молодогвардейской столкнулись «БМВ» и «Шевроле». От удара первую иномарку отбросило на тротуар. Пострадали два человека, в том числе маленькая девочка.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «БМВ» и пассажир - девочка 2016 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

От удара немецкую иномарку отбросило на тротуар. Фото: Евгения ВАСИНА

Спровоцировал аварию 24-летний водитель «Шевроле». На перекрестке он поворачивал налево и не пропустил «БМВ».