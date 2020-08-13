В Самаре трамваи временно перестанут ходить по Ново-Садовой

С полуночи 14 августа до пяти часов утра 17 августа трамваи №№ 5, 20, 20к и 22 не будут ходить по улице Ново-Садовой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за работ на теплосети временно изменят маршруты общественного транспорта. Это касается ряда автобусов и трамваев. Работы планируют провести во второй половине августа. Об этом сообщает департамент транспорта города.

С полуночи 14 августа до пяти часов утра 17 августа трамваи №№ 5, 20, 20к и 22 не будут ходить по улице Ново-Садовой. Трамвай № 5 будет ходить от остановки «Улица Чапаевская» до Постникового оврага; № 20 – от Чапаевской по улицам Врубеля, Гаражной, Антонова-Овсеенко, Ставропольской, Ново-Вокзальной до остановки «Улица Фадеева»; № 20к – от остановки «Улица Фадеева» до завода Тарасова; № 22 – от остановки «Улица Красноармейская» по улицам Врубеля, Гаражной, Антонова-Овсеенко, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой и дальше по своему маршруту.

Помимо этого, изменят схему движения и некоторые автобусы - №№ 6, 34, 35, 41, 56, 89, 96, 99, 205, 236 и т.д. Полный список и новые маршруты можно посмотреть в группе департамента транспорта Самары ВКонтакте.