В Самаре утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья на третий квартал 2020 года

Средняя стоимость квадратного метра жилья используется для расчета сумм социальных субсидий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре мэрия утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья на третий квартал 2020 года. Согласно официально опубликованному на сайте горадминистрации постановлению, эта цифра составила 48 тысяч 973 рубля. Ровно столько же квадратный метр жилплощади в Самаре, по мнению чиновников, стоит во втором квартале этого года.

Средняя стоимость квадратного метра жилья – величина теоретическая. Она используется для расчетов социальных выплат – например, для суммы субсидий для многодетных семей с пятью и более детьми. Также такую жилищную субсидию имеют право получить самарцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и муниципальные чиновники на покупку квартиры или строительство дома.