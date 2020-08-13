ЗАГС в Тольятти открыли после ремонта

В Тольятти отремонтировали ЗАГС

В Тольятти после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетаний Автозаводского района. В этом году он отмечает 25-летний юбилей. За эти годы свои отношения здесь зафиксировали более 55 тысяч пар из разных стран, а первая запись о рождении ребенка была сделана в 2013 году. Сегодня таких уже 16 тысяч.

За 25 лет здание уникального для города Дворца ни разу не ремонтировали. А сейчас здесь все обновили: заменили коммуникации, сделали кондиционирование, установили современную систему пожаротушения, охранную сигнализацию, и теперь сюда спокойно могут попасть маломобильные граждане.

Внутри помещения отреставрировали гобелен «Райский сад», который уже давно стал символом этого учреждения, и центральную люстру, обновили малый зал для церемонии имянаречения новорожденных.

- Малый зал торжеств начал работу в первых числах июля, большой зал – 31 июля. Связано это с большой востребованностью учреждения у молодоженов Тольятти. Только на август запланировано более 500 церемоний, - рассказала руководитель Дворца бракосочетания Ирина Сковородина губернатору Дмитрию Азарову, который приехал оценить сделанный ремонт.