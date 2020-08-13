У самарских бизнесменов осталось два дня, чтобы оформить субсидию на дезинфекцию

На компенсацию смогут претендовать предприятия малого и среднего бизнеса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У самарских предпринимателей осталось два дня, чтобы подать заявление на компенсацию дезинфекции. Такую субсидию могут получить представители малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций. Поддержка касается тех сфер, где предусмотрен длительный контакт персонала и посетителей – фитнес-центров, гостиниц, парикмахерских, образовательных учреждений и т.д.

Подать заявление нужно успеть до 15 августа. Для этого достаточно направить электронное заявление в налоговую, либо подать его через личный кабинет налогоплательщика.

Те бизнесмены, которые работают без наемных сотрудников, получат по 15 тысяч рублей. Те, кто использует наемную рабочую силу, дополнительно могут получить по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника, числившегося в организации в мае 2020 года.