В Самарской области в два раза упало число новых дольщиков

Число желающих купить квартиру на первичном рынке жилья упало вдвое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по итогам первого полугодия 2020 года в два раза снизилось число новых договоров долевого участия в строительстве. Всего за шесть месяцев текущего года жители региона заключили 3 918 таких договоров. Это на 51% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные опубликовал аналитический центр ЦИАН.

При этом, по данным экспертов, только 30% сделок заключены с использованием счетов эскроу, в остальных случаях, видимо, застройщики достраивают свои дома по старым правилам.

В целом по стране, как отмечают аналитики, в первые шесть месяцев 2020-го количество заключенных сделок на первичном рынке жилья оказалось на 37% ниже в сравнении с 1 полугодием 2019 года. А с открытием эскроу-счетов прошла лишь каждая четвертая сделка.