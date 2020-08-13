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Глава Самары завела аккаунт в Инстаграме

Первую запись Елена Лапушкина разместила, поздравив выпускников
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
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В Самаре глава города завела инстаграм

В Самаре глава города завела инстаграм

Глава Самары завела личный аккаунт в инстаграме. Об этом стало известно 13 августа. Самарская градоначальница разместила первую запись с церемонии награждения выпускников-медалистов и тех, кто набрал 200 баллов на ЕГЭ.

- Один из выпускников, Иван Родькин, сказал мне сегодня, что его мечта- сделать из Самары центр Вселенной. Успехов вам, дорогие мои! - написала она.

Ранее Елена Лапушкина вошла в список 44 глав городов, у которых не оказалось инстаграма. Видимо, градоначальница решила исправить эту ситуацию. Кстати, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в рейтинг самых инстаграмных губернаторов. Блог Дмитрия Игоревича пользуется популярностью, здесь он также сообщает важные новости жителям и делится фактами из личной жизни.