Спасатели нашли мертвым мужчину, который упал с Молодецкого кургана

Туристический поход закончился трагедией Фото: из личного архива

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла на туристическом маршруте в селе Жигули. Там вчера вечером, 12 августа, у подножья горы Девичья было обнаружено тело 44-летнего мужчины.

Спасатели и правоохранители искали погибшего несколько дней. 8 августа он отдыхал с семьей и упал в Волгу с горы Лепешка на Молодецком кургане. По предварительной версии, потерпевший не устоял на ногах из-за сильного ветра. Отыскать туриста сразу у спасателей не получилось

Сейчас проверку по факту происшествия проводят сотрудники следственных органов. Эксперты устанавливают причину смерти гражданина и обстоятельства его гибели.