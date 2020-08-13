В Самаре показали первые фотографии обновленного бульвара на Мичурина

Жители уже оценили новый бульвар

В Самаре появилась новая прогулочная зона длиной в километр на улице Мичурина. Бульвар расположен в Ленинском районе Самары, обновление этого места поддержали более 6,5 тыс горожан во время голосования. Срок сдачи объекта уже 15 сентября, а работы выполнены на 75%.

Здесь появились новые лавочки

- Непосредственно на этом участке — от Владимирской до Дачной почти не было скамеек. Люди не могли нигде присесть, отдохнуть. Сейчас здесь появились зоны отдыха, которые востребованы у горожан, -поделилась первыми впечатлениями от преображения этого пространства начальник отдела благоустройства департамента ГХиЭ Людмила Салихова.

Здесь появятся новые деревья и кустарники

Сейчас на бульваре установили около 50 лавочек с деревянным настилом, новые скамейки обрамляет газонная решетка. Здесь посадили около 200 деревьев и кустарников, здесь будет автополив и видеонаблюдение. Также благоустройство будбвара сопровождает комплексный ремонт проезжей части на Мичурина. Это делается в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Трамвайное межпутье залили литым бетоном, изношенное покрыте проезжей части отфрезеровали, выполнили работы по устройству верхнего слоя. На перекрестках появились островки безопасности и пандусы для маломобильных граждан.