Строительство моста через реку Сок вышло на новый этап

Все работы по сборке конструкции должны завершиться к 2021 году. Фото: твиттер департамента информационной политики Самарской области.

В Самаре на новый этап вышло строительство моста через реку Сок. Сейчас буровые работы завершили уже на четырех опорах, а на трех приступили к возведению тела и ростверка. Сейчас последние работы ведут на русловой опоре. Параллельно здесь начали собирать пролетное полотно строения. И уже затем конструкцию будут надвигать на берег.

Завершить поставку металлоконструкций планируют уже к концу года. А к весне 2021 года должна завершиться сборка всей конструкции.

Строить новый мост через Сок начали в декабре 2019 года. Его протяженность составит два километра, проезжая часть будет двухполосной. Мост располагается параллельно уже существующему и транспортные потоки между ними должны распределить. В итоге дорога станет четырехполосной и это позволит снизить число заторов на выезде с Красноглинского шоссе.

Проект намерены завершить досрочно.