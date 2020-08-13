На нескольких улицах Самары ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы

Движение ограничат из-за ремонта теплотрассы ФОТО: Департамент транспорта Самары Фото: соцсети

В ближайшие дни сразу на нескольких улицах Самары будет ограничено движение транспорта. Связано это с работами по техническому перевооружению теплотрассы. Неудобства возникнут сразу по нескольким адресам:

- с 14 августа до 6 утра 22 августа - по улице Гагарина от Революционной до Авроры в направлении Авроры;

- с 14 августа до 1 сентября - по Некрасовской на участках от Галактионовской до Самарской и от Самарской до Молодогвардейской, включая перекресток с Молодогвардейской;

- с 14 до 18 августа - по Ново-Вокзальной от Фадеева до Московского шоссе;

- С 10 утра 21 августа до 5 утра 24 августа - по Советской Армии между домами № 236 и № 243.

Кроме того, как сообщает администрация города, с 16:00 13 числа до 6 утра 22 августа запретят остановку и стоянку авто на улице Мориса Тореза от улицы Мяги до Авроры в направлении последней. Исключение составят только машины полиции, пожарных и скорой помощи.

Естественно, изменения коснуться и движения общественного транспорта. Они будут следующие:

- с 14 августа до 6 утра 22 августа движение автобусов маршрутов №№ 34, 41, 56, 99, 205 по улице Гагарина организуется по скорректированной схеме;

- с 14 августа до 1 сентября движение автобусного маршрута № 6 по ул. Некрасовской организуется по скорректированной схеме;

- с 14 по 18 августа движение автобусных маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 по ул. Ново-Вокзальной организуется по скорректированной схеме;

- с 21 по 24 августа движение автобусных маршрутов №№ 35, 89 по ул. Советской Армии на организуется по скорректированной схеме.

Власти просят горожан с пониманием отнестись к ремонту и планировать свои маршруты заранее.