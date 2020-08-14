Еще две смерти: в Самарской области коронавирус 14 августа нашли у 49 человек

Число зараженных COVID-19 в Самарской области достигло 7472 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 14 августа 2020 года. За минувшие сутки в регионе выявили еще 49 человек с COVID-19, это немного меньше, чем накануне. Общее число зараженных в губернии теперь составляет 7472 человека. Об этом сообщает оперштаб

Число выздоровевших тоже увеличилось. За минувшие сутки закончили лечение 59 человек. Всего побороть инфекцию уже смогли 5693 пациента. К сожалению, есть и плохие новости. В Самарской области скончались еще два человека, у которых был диагностирован COVID-19. Количество умерших в регионе увеличилось до 115 человек.

В России за сутки выявили 5065 новых заболевших. Выздоровевших больше - 6568 человек. Не смогли победить инфекцию 114 пациентов.