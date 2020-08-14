В самарский океанариум везут краснокнижных выдр из Чехии

В самарском океанариуме ждут новых постояльцев. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В самарский океанариум едут краснокнижные гладкошерстные выдры из Чехии. Их прибытия ожидают уже в ближайшие выходные.

Lutrogale perspicillata занесены в Красную книгу как уязвимый вид – выдры находятся под угрозой из-за браконьеров и загрязнения традиционной среды обитания. Три самца и одна самка родились в природном парке в Англии, после этого жили в чешском питомнике, а теперь едут в Самару. Доставить их первоначально собирались еще в марте, но пандемия и закрытые границы спутали все планы.

- Это хищные млекопитающие, они очень любят воду. Специально для них мы подготовили аквариум с экосистемой, где поддерживается максимально подходящая для них экосистема, - рассказали в самарском океанариуме. - Если выдрам надоест плавать, они всегда могут разместиться на камушках и почистить шерстку. Это один из самых чистоплотных видов в своем семействе.

Гладкошерстные выдры в среднем весят около 7-11 кг и могут достигать внушительных размеров почти в полтора метра. Самцы всегда крупнее самок. У этих животных перепончатые пальцы и сильные лапы с острыми когтями, короткая морда с толстыми усами и двухслойный мех.

- Сейчас поток посетителей в океанариуме большой, как в новогодние праздники. Причем многие приходят в будние дни, а не в выходные. Благодаря этому удается избежать очередей, - рассказали в самарском океанариуме.