В Самарском пансионате детям-инвалидам построили инклюзивный игровой комплекс

Новая площадка - радость для ребят. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самарском пансионате для детей-инвалидов построили специализированный игровой комплекс. Площадка оборудована пандусом-подъездом, здесь есть игровая территория со счетами и лавками, мишень для бросания мяча, баскетбольные кольца для разных возрастов, развивающая моторику панель. Кроме того, оборудована специальная зона отдыха с лавочками и навесами для общения и прогулок на открытом воздухе с паллиативными малышами.

Сейчас в пансионате живет более 200 ребятишек с особенностями здоровья, здесь они занимаются с психологами и педагогами. Но играть на свежем воздухе воспитанникам пансионата было сложно – для этого требовалось специальное оборудование, рассчитанное как на инвалидов-колясочников, так и на детей с психоневрологическими заболеваниями.

Проект удалось реализовать благодаря благотворительной программе «Строим детям» ОАО «Самарский хлебозавод № 5». С просьбой о помощи к предприятию обратилась директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест. Инициативу поддержало министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.