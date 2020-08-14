В Самаре «Приора» и внедорожник вылетели на пути и перекрыли движение трамваев

Движение трамваев на улице Ново-Садовой из-за ДТП встало / Фото: Светлана Зайцева / Подслушано Самара Фото: vk.com

Утром в пятницу, 14 августа, на улице Ново-Садовой в Самаре произошло необычное ДТП. На трамвайных путях возле ТЦ Gold оказались раскуроченные «Лада Приора» и внедорожник Mitsubishi Pajero. Как они туда попали, ведь рельсы далеко от проезжей части, для многих загадка. Но есть очевидцы, которые говорят, что автомобили скатились на пути с парковки торгового центра.

- Ново-Садовая, между Барбошиной поляной и ТЦ «Пирамида». Джип вынес стоящую «Приору» с парковки, - пишут в соцсетях свидетели происшествия.

Подробности происшествия пока не известны. Все детали и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам полиции. Из-за аварии движение трамваев оказалось парализовано.