В Самарской области целое село закрыли на карантин

Карантин введут в охотхозяйствах и селе

Стало известно, что в Самарской области на карантин закрыли целое село и три охотничьих хозяйства. Это произошло из-за того, что на территории этих сельских поселений нашли очаг африканской чумы свиней. Руководитель департамента ветеринарии вынес соответствующее постановление.

Опасными по африканской чуме признали село Суринск в Шигонском районе, охотничьи хозяйства Исаклинское, Успенское и Славянский дом в Исаклинском и Сергиевском районах соответственно.

На период действия карантина посещать территории не могут посторонние лица, кроме персонала. Убивать животных тоже нельзя, как и вывозить продукцию. Запрещены все виды охоты, кроме той, которая направлена на регулирование охотничьих ресурсов. Нельзя заготавливать дикого кабана на мясо, делать чучела.

Завершится карантин после реализации всех карантинных мероприятий.