Регистрация на выборы муниципальных депутатов 13 сентября 2020 в Самаре: «Отказов было беспрецедентно мало»

В Самаре пройдет голосование в сентябре

В Самаре завершилась регистрация кандидатов в муниципальные депутаты на выборы 13 сентября 2020 года. Уже зарегистрировали 7540 человек, это 95% из числа тех, кто подал документы.

- Все органы избирательной системы предпринимают большие усилия, чтобы все кандидаты доходили до финала избирательной кампании, так как мы считаем, что единственным субъектом, кто должен решать судьбу кандидата на выборах, должны быть только его избиратели, - сказал и.о. председателя регионального избиркома Алексей Солдатов.

Как отметили в избиркоме, почти половина отказов связана с тем, что кандидаты не предоставили все документы. В остальных случаях кандидаты либо забывали указать информацию о судимости, либо не указали адрес проживания.

Представители партий, которые будут участвовать в выборах, тоже поделились своим мнением о предстоящей компании. Дмитрий Холин, руководитель регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», рассказал, что в этом году впервые партия делегировала функции по выдвижению на уровень местных отделений и выдвинула своих кандидатов на 100% избирательных округов. Он также подчеркнул, что избирательные комиссии были профессиональны, объективны и работали строго по закону.

А Александр Даванков, руководитель исполнительного комитета политической партии «Новые люди», отметил, что в этом году зарегистрировали 17 кандидатов от партии.

- Серьезных нарушений при регистрации кандидатов мы не заметили. Однако сама система сбора подписей в поддержку кандидатов в России достаточно сложна, и не всем удается ее преодолеть. Мы считаем, что эта система должна быть упрощена, и будем об этом говорить после того, как пройдем в городскую думу, - уточнил он.

В избиркоме также поведали, что на предстоящих выборах будет организовано общественное наблюдение, а комиссии смогут принять решение о проведении нескольких форм досрочного голосования.